ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಗಂಡಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ದವು. ಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ....’</p>.<p>ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವು ಹಾಗೂ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ‘ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದದ್ದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಗಂಡಾಗಿಯೇ ಇರು ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅತೀವವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ತುಮುಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ 16ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೊರನಡೆದೆ. ಆಗ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಣೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ, ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಲು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-4-210535137</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>