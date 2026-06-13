ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ 6 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, 4 ಟನ್ ರಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಪತ್ತೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಸುಮಾರು 6 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 4 ಟನ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ನಿಗಮದ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದ 450 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವು ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಲೋಕಾಯಕ್ತರು, ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ, ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ನಗರದ 27 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ನಿಗಮದ 22 ಗೋದಾಮುಗಳು, 4 ಕಿರು ಗೋದಾಮು ಮತ್ತು ಸಗಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಗೋದಾಮುವೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಎಂಬುವವರು ಗೋದಾಮು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ 11 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಂಛನ ಇರುವ 35,000 ಚೀಲಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಿರು ಘಟಕವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೂ ಪಡಿತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಮದ ಯಾವ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಯಶವಂತಪುರ ಯಾರ್ಡ್ನ ವಿಜಯನಗರ–1 ಗೋದಾಮಿನ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 240 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಸೃಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಯಾರ್ಡ್ನ ಎನ್ಜಿಜಿ–1 ಗೋದಾಮಿನ ಮುಂದೆಯೇ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 200 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಲ್ ಸೃಜಿಸದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕೆಲ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಂತರ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಡಿತರದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ 22 ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಲೋಪಗಳು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ದಾಳಿ ವೇಳೆ ತಂಡಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇಲ್ಲ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ನಗದುವಹಿ ಮತ್ತು ಚಲನವಲನ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪಡಿತರ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎಫ್ಸಿ) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ನೋಂದಣಿ ಫಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಟೆಂಡರ್ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-4-1435905106</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>