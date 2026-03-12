ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತ ದಿನ: 658 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:59 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
World No-Tobacco Day
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT