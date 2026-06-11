ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ: ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತವು ‘ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಭಾರತ’ ಸಂವಿಧಾನ–75 ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್’ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ದೃಶ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ, ಕೇಂದ್ರ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿ.ಸು. ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ ಪ್ರಾಂತಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕ.ಸುಚೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕ ಗಣಪತಿ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ (9980075463) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>***</p>.<h2>‘ಅಂಗಾರ’ ಪ್ರದರ್ಶನ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಉಡುಪಿಯ ಪುನಃ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಅಭಿನವ್ ಗ್ರೋವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಉಷಾ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ರಚಿಸಿದ ‘ಅಂಗಾರ’ ನಾಟಕವು ಜೂನ್ 12ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮಾಲೆ– ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಗತ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುತೇಶ ಕಸಾಪುರ ರಚಿಸಿದ, ಸವಿತಾ ಬೈರಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸರಗು’ ನಾಟಕವು ಇದೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭೀಮಣ್ಣ ಹಟ್ಟಿಕುಣಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಣ್ಣ’ ನಾಟಕವು ಜೂನ್ 14ರಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>***</p>.<p><strong>ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. </p>.<p>ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇರಲಿವೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 12ರಂದು ‘ಜಾಜಿ’, 13ರಂದು ‘ಸಿಲಪ್ರತಿಕಾರಂ’, 14ರಂದು ‘ಚಿಪ್ಪಿ ದ ಚಿಪ್ಕಲಿ’, ‘ವೆನ್ ದಿ ರಿವರ್ ಸ್ಪೋಕ್’, ‘ತಿಲ’, 16ರಂದು ‘ಮಾಯಾದೀಪ’, 17ರಂದು ‘ದ್ರೌಪತಿ ಹೇಳ್ತವ್ಳೆ’, 18ರಂದು ‘ಬ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್’ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. </p>.<p>***</p>.<p><strong>ವಿಫುಲ ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳ ಕಾವ್ಯಾಭಿನಯ ‘ವಿಫುಲ ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ’ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ‘ಹೊಂಗಿರಣ’ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>****</p>.<h2>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ</h2><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜೂನ್ 14ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.15ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 7ಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. </p>.<p>****</p>.<h2>‘ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ’ ಪ್ರದರ್ಶನ</h2><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಭಾತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ‘ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ’ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಜೂನ್ 13ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: 9448200676/9448574370 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭಾತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಎರಡು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</h2><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿಶ್ವಪಥ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗತಂಡದಿಂದ ಜೂನ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p>ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್ ರಚನೆಯ, ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪುಕ್ಸಟೆ ಸಲಹೆ’ ನಾಟಕವು ಜೂನ್ 13ರಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ ರಚಿಸಿರುವ, ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಸಂಗ’ ನಾಟಕವು ಜೂನ್ 14ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಮತ್ತು 7ಕ್ಕೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿಯ ಅಶ್ವಥ್ ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ: 9945977184, 9916863637</p>.<h2><strong>‘ಅಡವಿ’ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></h2><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಪಯಣ’ ನಾಟಕ ತಂಡದಿಂದ ‘ಅಡವಿ’ ನಾಟಕವು ‘ದಮ್ರು’ ಶಂಕರಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರುಣ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕಥೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕರ್ಣ, ಮಯೂರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬುಕ್ಮೈ ಶೋ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ: 6363333506 .</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>