‘ಆರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಗಿವಿಂಗ್‌’ನಿಂದ ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್'ನ 13ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಕ್ಕೂರಿನ ನವ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಶೇರ್ ಟು ಶೈನ್ ಘೋಷವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 17ರಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 'ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್'ನ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆಲಸ, ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಅಚ್ಯುತ ಸಮಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಂಚಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಜಕ್ಕೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ