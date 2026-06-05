<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಯ ಎಸ್. ಅವರು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 7.98 ಮೀಟರ್ ಜಿಗಿದು ನೂತನ ರಾಜ್ಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಯ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಯ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೀರ್ ಎಸ್.ಇ. (7.91 ಮೀ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು 7.97 ಮೀ. ದೂರ ಜಿಗಿದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿದರು. </p>.<p>24 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೈಜಂಪ್ಪಟು ಲೋಕೇಶ್ ಸತ್ಯನಾಥನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೊರ ಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7.66 ಮತ್ತು 7.67 ಮೀ. ಜಿಗಿದು, ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರುಹಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು 48.83 ಮೀಟರ್ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೀನ್ (46.54ಮೀ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಅಮ್ರೀನ್ ಅವರು 41.99 ಮೀ. ದೂರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುರುಷರು: 100 ಮೀ: ಆರ್ಯನ್ ಮನೋಜ್ (ಕಾಲ 10.51ಸೆ)–1, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ವಿ ಮಣ್ಣೂರ್–2, ಧನುಷ್ ಕೆ–3; 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ರತನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಕಾಲ: 15.26)–1, ಆದೇಶ್ ಜಿ. ಹೆಗ್ಡೆ–2, ಲಬ್ಬೈಕ್ ನಲಬಂದ್–3; 400 ಮೀ: ತೀರ್ಥೇಶ್ ಪಿ.ಶೆಟ್ಟಿ (ಕಾಲ: 47.09ಸೆ)–1, ಮಿಜೊ ಚಾಕೋ ಕುರಿಯನ್–2, ಚರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್–3; 800 ಮೀ: ಬೋಪಣ್ಣ ಕೆ.ಟಿ. (ಕಾಲ:1ನಿ.48.33ಸೆ)–1, ತುಷಾರ್ ವಿ. ಭೇಕಾನೆ–2, ಕಮಲಕಣ್ಣನ್ ಎಸ್–3; 1500 ಮೀ: ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೆ.ಆರ್. (ಕಾಲ:3ನಿ.50.29ಸೆ)–1, ಕರಣ್ ಜೆ.ಆರ್.ಆರ್–2, ರಂಗಣ್ಣ ನಾಯ್ಕರ್–3; 3000 ಮೀ. ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್: ಬಾಲು ವೈ. ಹೆಗ್ರಿ (ಕಾಲ:9ನಿ.30.07ಸೆ)–1, ಪರಶುರಾಮ್ ಆರ್. ಗಸ್ತಿ–2, ಚನ್ನಕೇಶವ ಜಿ.ಎಲ್–3; 5000 ಮೀ ಓಟ: ಓಂಕಾರ್ ಆರ್ ಪನ್ಹಾಲ್ಕರ್ (ಕಾಲ:14 ನಿ. 34.55ಸೆ)–1, ಶಿವಾಜಿ ಪಿ.ಎಂ–2, ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ–3</p>.<p>ಶಾಟ್ಪಟ್: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ (ದೂರ: 17.09 ಮೀ)–1, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೆ–2, ಆಕಾಶ್ ಎಸ್. ಕುಂದರ್– 3; ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಸ್ಮಿತ್ ಬಿ ಜಾವಿಯಾ (ದೂರ: 48.90 ಮೀ)–1, ಭರತ್ ವೈ–2, ಬಿ.ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ವೇಕರ್–3; ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ: ಧೀರಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ (ದೂರ: 56.69ಮೀ)–1, ಮುತ್ತಪ್ಪ–2, ಯಶಸ್ ಪಿ. ಕುರ್ಬಾರ್–3; ಹೈಜಂಪ್: ಜೆಸ್ಸಿ ಸಂದೇಶ್ (ಎತ್ತರ: 2.15 ಮೀ)–1, ಸುದೀಪ್–2, ದರ್ಶನ್ ಕೆ–3; ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್: ಆರ್ಯ ಎಸ್. (ದೂರ: 7.98ಮೀ)–1, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್–2, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕ್–3; ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಯಶಸ್ ಆರ್.ಗೌಡ (ದೂರ: 15.08ಮೀ)–1, ನವೀನ್ ಬಿ–2, ರಮೇಶ ನಾಯಕ–3.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: 100 ಮೀ: ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾ (ಕಾಲ: 11.65ಸೆ)–1, ಉನ್ನತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ–2, ದಾನೇಶ್ವರಿ ಎ.ಟಿ–3; 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್: ಶ್ರೀಯಾ ರಾಜೇಶ್ (ಕಾಲ: 13.71ಸೆ)–1, ಅಕ್ಷತಾ–2, ಪ್ರತೀಕಾ–3; 400 ಮೀ: ಪ್ರಿಯಾ ಮೋಹನ್ (ಕಾಲ: 54.67ಸೆ)–1, ಮೇಘಾ ಆರ್.ಎಂ–2, ಶ್ರಾವಣಿ ಭಾಟೆ–3; 800 ಮೀ: ವೈಷ್ಣವಿ ರಾವಲ್ (ಕಾಲ: 2ನಿ.11.13ಸೆ)–1, ನಾಗಿಣಿ–2, ಉಷಾ ಆರ್–3; 1500 ಮೀ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿ. (4ನಿ.37.51ಸೆ)–1, ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗಶ್ರೀ–2, ಜಯಶ್ರೀ ಬಗಾಲಿ–3; 3000 ಮೀ ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್: ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ. (ಕಾಲ: 12ನಿ.13.06ಸೆ); 5000 ಮೀ: ಆರಾಧನಾ (ಕಾಲ: 17ಸೆ.21.70ಸೆ)–1, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎನ್–2, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಲಿಂಗಣ್ಣವರ–3</p>.<p>ಶಾಟ್ಪಟ್: ಅಂಬಿಕಾ ವಿ. (ದೂರ: 13.75ಮೀ)–1, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕೆಂಜಾ–2, ಮಾಧುರ್ಯ–3; ಡಿಸ್ಕರ್ ಥ್ರೋ: ಮಾಧುರ್ಯ (ದೂರ: 44.00ಮೀ)–1, ದೇವಿಕಾ ವಿ.ರಾವ್–2, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಎಂ.ಎಂ–3; ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಕರಿಶ್ಮಾ ಎಸ್.ಸನಿಲ್ (ದೂರ: 45.82ಮೀ)–1, ಶ್ರಾವ್ಯಾ–2, ತನ್ಮಯ ಪ್ರಸಾದ್–3; ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ: ಸ್ಪ್ರುಹಾ ನಾಯಕ್ (ದೂರ: 48.83ಮೀ)–1, ಅಮ್ರೀನ್–2, ಖುಷಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್–3; ಹೈಜಂಪ್: ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ (ಎತ್ತರ: 1.73ಮೀ)–1, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್.ಬಿ–2; ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್: ಪಾವನಾ ನಾಗರಾಜ್ (ದೂರ:6.02ಮೀ)–1, ಶ್ರೀದೇವಿಕಾ–2, ದೀಶಾ ಗಣಪತಿ–3. ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಭೂಮಿಕಾ ಕೆ.ಎನ್. (ದೂರ: 12.58 ಮೀ)–1, ದೀಶಾ ಗಣಪತಿ–2</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-159736514</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>