ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ತೀರ್ಥೇಶ್‌, ಉನ್ನತಿ ದಾಖಲೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ತೀರ್ಥೇಶ್ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದು ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ 400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಥೇಶ್, ಎರಡನೇ ದಿನ 200 ಮೀ. ಓಟವನ್ನು 20.70 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಅಭಿನ್ ಬಿ.ದೇವಾಡಿಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ (20.79) ಮುರಿದರು. ತೀರ್ಥೇಶ್ ಅವರು ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್.ಹೆಳವಿ (20.91 ಸೆ.) ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ (21.08 ಸೆ.) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಹಾಕಿದರು.</p>.<p>21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉನ್ನತಿ 23.10 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿತಲುಪಿದರು. ಗುರುವಾರ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿದರು. 36 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಚಪ್ಪ (23.40 ಸೆ.) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಕಶ್ಯಪ್ (50.70 ಸೆ.), 10000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ (29:56.95), ಡೆಕಾತ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಒಡೆಯರ್ (6104 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಮೊದಲಿಗರಾದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 10000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಣಿ (46:40.70), 400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಲ್ ಕಾವೇರಮ್ಮ (58.96 ಸೆ.), ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ (3754 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1431691932</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>