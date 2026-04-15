ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲದ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐಒಸಿಎಲ್, ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮುಂತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹69 ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ₹ 90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 120ರಿಂದ ₹ 130ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಸಹಿತ ಹಲವು ಕಡೆ ಈಗಲೂ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ನಂತರ ದರದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಯುದ್ದದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ₹400– ₹500 ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಆಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾರಥಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ