ಬೆಂಗಳೂರು | ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ₹2.66 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಮೂವರ ಸೆರೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹2.66 ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಈತನ ಸಹಚರರಾದ ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅವರು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜತೆಗೆ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಶಾಖೆಯ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿದ್ದ ವಿನೋದ್, ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವಿನೋದ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ₹25 ರಿಂದ ₹30 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಶೇಕಡ 10 ಕಮಿಷನ್ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಪಡದೆ 2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ₹2.66 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂಬುವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹಣ ನೀಡಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>