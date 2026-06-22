<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಸ್ತಿನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ದೈನಂದಿನ ಎಸ್ಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯ ‘ರೋಜಾನಾ ಎಸ್ಐಪಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಂಡ್ನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇವಲ ₹10 ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹10 ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಯೋಜನೆ ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಡ್ಡ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-51-561365904</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>