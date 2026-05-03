<p>ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯದ ಹಳೆ ಐಓಸಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಲೂಪ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶಿಥಿಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಸ್ವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಪ ನಗರ ರೈಲು ಇಲಾಖೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆ ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡಲೇ ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯದ ಬಿ. ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-4-2070663225</p>