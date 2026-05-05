ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ(45) ಕೊಲೆ ಆದವರು. ಚಾಮುಂಡಿನಗರದ ಬಾರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಡಿ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಹಾದೇವ ಜತೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾದೇವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರದ ಬಾರ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಎದುರೇ ನಾಲ್ವರು ಕುಳಿತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ನಾಲ್ವರು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>