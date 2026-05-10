ಬಿಡಿಎ: ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ 75 ನಿವೇಶನಗಳ ಇ ಹರಾಜು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಬಿಡಿಎ) ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 75 ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಮೇ 11ರಿಂದ ನಗರದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿವೇಶನಗಳು ಅಂಜನಾಪುರ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್, ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮೇ 22ರವರೆಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೇರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇ 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಿವೇಶನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಮೂಲ ದರ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ₹64,000 ರಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ₹500 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ