ಬಿಡಿಎ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳ ದರವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 25 ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋನದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ 1 ಬಿಎಚ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದರ ₹ 51 ಲಕ್ಷ, 3 ಬಿಎಚ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದರ ₹1.44 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಈ ದರಗಳು ಗ್ರೇಡ್ ‘ಎ’ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈಗ ‘ಸ್ಕಂದಗಿರಿ’ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಟವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,488 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 488 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇನಾ ವಸತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಿಎಚ್ಕೆ 645 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಿಎಚ್ಕೆ 1,444 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಂಟು ಟವರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಟವರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಈಜುಕೊಳ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡಿಎ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-15-1760136945</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>