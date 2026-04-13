ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಡಿಎ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಯ ₹2,097 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇ–ಹರಾಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 47ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಡಿಎ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳು ಆರ್ಎಂವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತ, ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್, ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವೆ.</p>.<p>4,593 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಚ್ಬಿಆರ್ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 403 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಗಧೀರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೇರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ₹63,000ನಿಂದ ₹1.65 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ.</p>.<p>ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೋನದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ 52 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಎ ₹2,097 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಿಡಿಎನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮಗಳು–1984 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೇ 6 ರಂದು ನೇರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮೇ 5 ರೊಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>