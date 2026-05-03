ಬೆಂಗಳೂರು | ಬಿಡಿಎ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ: ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ(ಬಿಡಿಎ) ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಬಿಡಿಎ ವಿಚಕ್ಷಣಾದಳದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾಯ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಉಮೇಶ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಪ್ರದೀಪ್, ಎಲ್.ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಕೊತ್ತನೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, 176/1ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 8ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಖಾತೆದಾರರು ಇಆರ್ಆರ್ ಪಾಲ್ಕನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿಯಮ್ಮ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2008ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್ ವಿಲ್ ಪಡೆದಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾದ (ಎಸಿ) ಎಲ್.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಎಂದು ಬರೆದು ನಕಲಿ ವಿಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಎ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಕಲಿ ವಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊತ್ತನೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 177/1ರಲ್ಲಿನ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೂ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಉಮೇಶ್ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ