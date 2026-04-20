ಬಿಡಿಎ ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗ: ನಿವೇಶನದಾರರು ಅತಂತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿಡಿಎ) ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಜಿಬಿಎ) ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನದಾರರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಲು ಎರಡೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ 1ರಿಂದ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಿಬಿಎಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಬಿಎನಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಬಿಎನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರು ಕಂದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿಯೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಸ್. ಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಿಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬನಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಜಿಬಿಎಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡಿಎಗೆ ಸೇರಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>