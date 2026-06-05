ಭೂಮಿ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೇ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಬ್ಬದ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸು, ಪುನಃ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಿ–ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು’ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹50 ಇದೆ ಎಂದು ವಿಸ್ತಾರದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮರ್ಸಿ ಕಪ್ಪೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-4-921808964</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>