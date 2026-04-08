ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ ಮಹೇಶ್ (36) ಹಾಗೂ ಅನಂತಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ (32) ಬಂಧಿತರು. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದ ವೈಟ್ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ, ನಗದು ದೋಚಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹85.65 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 571 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೂರುದಾರೆಯ ಪತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್'ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಮಹೇಶ್, ಮಹಿಳೆಯ ಜತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹೇಶ್, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಮಹಿಳೆಗೆ 'ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್'ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯ ಜತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈತ ಕೂಡ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ್, ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>