ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ, ತಪ್ಪಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಫಲಕದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಫಲಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷೆಯ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಏನು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು. ಜನರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಮಮತಾ ಎಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'5ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಶಾರದಾ ಕಾಲೊನಿಗೆ '89 ಬಿ' ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರುವ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ಗಳು ಸುಜಾತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಎಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಟಾಕೀಸ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಮಲಾನಗರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲಾನಗರ ಎಂದು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಳೇ ಫಲಕಗಳು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>