ಹಳೇ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೊಂದಲ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೇ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬೆಂಗವಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವ ಫಲಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಬಸ್ ವಿವರಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಡುಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಥವಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿತ್ತು.</p>.<p>5ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಶಾರದಾ ಕಾಲೊನಿಗೆ '89 ಬಿ' ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಗಳು ಸುಜಾತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'ಸುಜಾತಾ ಟಾಕೀಸ್' ಎಂದಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಟಾಕೀಸ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಮಲಾನಗರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಕಮಲನಗರ', 'ಕಮಲಾನಗರ' ಎಂದು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದರೆ ಫಲಕಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೊಂಡ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಳೇ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗು ವಂತಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>