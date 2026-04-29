ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ: ಬೌರಿಂಗ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರ ಬಳಿಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದರು. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸುರಿದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಎರಡು ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಬೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಡೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.