ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು: ಮಿದುಳು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಚಿಪ್’ ಸಾಧನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಮರಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಿದುಳಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಬ್ರೇನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್) ಎನ್ನುವ ‘ಚಿಪ್’ ಮಾದರಿಯ ಪುಟ್ಟ ಸಾಧನ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆಯು ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಮಿದುಳಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ನರತಂತುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಆಲೋಚನೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಎಐನಿಂದ ಮಿದುಳಿನ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ತೇಜ ಗೊಂಡ ದೇಹದ ಇತರ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ, ಚೈತನ್ಯ ರಹಿತ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ.</p>.<p>ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವುದು ‘ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ‘ಮೂನ್ ಶಾಟ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ಗಳು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?:</strong> ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವ ನರಮಂಡಲ ವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರಾಂಶ (ನ್ಯೂರೊಮಾರ್ಫಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್) ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ (ಎಐ ಆಲ್ಗರಿದಮ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಿದುಳಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಬ್ರೇನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದರೆ ರೋಗಿಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿಸುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ ಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬ್ರೇನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನರವ್ಯೂಹದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸಂಕೇತ ಗಳನ್ನು ಬ್ರೇನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಎಐ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೋಡ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನರಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ನರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಗಳನ್ನು ಮಿದುಳಿಗೆ ರವಾನಿ ಸುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ರೇನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎನಿಸುವ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<p>ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಬ್ರೇನ್ ಕೋ– ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಮಾನವ ಮಿದುಳಿನ ಸಹಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೈಜ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಿದುಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲದೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನ ಎಐಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಲಿತ, ಸಮನ್ವಯ ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಾನೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬ್ರೇನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಬಹುದಾದ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂವೇದನೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎ (ಮಿಡಲ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ) ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನಿಂದ ಆದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ, ಬಹು ದೋಷಗಳ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆ ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಬಲ್ಲದು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ‘ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಷನ್’ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>