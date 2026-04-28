ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಏಕೆ: ಸಾಹಿತಿ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಮ್ಮ ಜನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ, ಉಪಾಸಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪಾಸಕ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಳಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧರ್ಮ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಳಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಂತೆ ಬೋಧಿದತ್ತ ಥೇರೋ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಪಂಚಶೀಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಂಚಶೀಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂತೆನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವುದ ರಿಂದ ವಿಹಾರಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾಗಸೇನಾ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಶೀಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಂಚಶೀಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 888 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.