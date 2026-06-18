ಉದ್ಯಮಿ ಅಪಹರಿಸಿ ₹1.9 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ; ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುದುರೆಗೆರೆ ಕಾಲೊನಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ₹1.9 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಏಳು ಮಂದಿ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್.ಐ.ಶಿವಶಂಕರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಅಂದಾಜಿನ ಏಳು ಮಂದಿ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹74 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹35 ಲಕ್ಷ ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಆ ಹಣವನ್ನೂ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜತೆಗೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದೀಪಕ್, ಆಚಾರ್ಯ, ಚೇತನ್, ಮಾಗಡಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿಜಯನಗರದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಡಿ–36 ಹೆಸರಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೈಸ್ ಫುಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಫುಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಶಂಕರ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೇ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-4-1142476424</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>