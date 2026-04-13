ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಜನನ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರದ ಜಯಭೀಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು ಭಾನುವಾರ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಾಲೀಕರು, ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಸಾಕಿ' ಎಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ-ಕೈ ಮೀಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನೆಯವರು, 'ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡನ್ನು ಎರಡೂ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>