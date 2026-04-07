ಗಣತಿ ಜತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನಗಣತಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತರಬೇತಿ ನಡುವೆಯೇ ಬೋಧನೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಳಮೀಸಲಾತಿ, ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಗಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಜನಗಣತಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನತರಬೇತುದಾರರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ತರಬೇತುದಾರು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಬಿಎಲ್ಒ) ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಜನಗಣತಿಗೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸದ ಜತೆಗೇ ತರಬೇತಿಗೂ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನುಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಎರಡು, ಮೂರು ಆದೇಶ: ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಆದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬೆಂಗ ಳೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಜನಗಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತರಬೇತುದಾರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂ ಡಿದ್ದು, ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಣತಿದಾರರ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಗಣತಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಐಆರ್ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನಿಯೋಜಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಏ.6 ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿಗೂ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>