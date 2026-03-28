ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್‌ : ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೇ (ಸಿಬಿಡಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ– ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೌಟಿಲ್ಯನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಕೋಶವೇ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಾಧಾರ’ ಎಂದು ಈ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮೂಲ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ₹1,150 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಜತೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿವಿಜಿಯವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ‘ಹಳೆಯ ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಸವೆಯಲದು... ಹಳೆಯ ಮತಿ ಹೊಸ ನೀತಿ ಹೊಸ ಯುಗಕೆ ಹೊಸ ಕೃತಿ’ಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳ ಸುಗಂಧ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ’ದೊಂದಿಗೆ, ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಬಜೆಟ್ನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಪರವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಕೆ.ಟಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು 45 ಪುಟಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 55 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹64.60 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ₹2,342.20 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ₹884.50 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಕ ₹200 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ನಂತರವೂ ₹78.65 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹90 ಕೋಟಿ</strong></p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 112 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, 4,772 ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರಸೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹90 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಯೋಜಿತ ನಗರದಿಂದ ₹209 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ</strong></p>.<p>ನಗರದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ₹45 ಕೋಟಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡ ₹35 ಕೋಟಿ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ₹60 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಬಾಡಿಗೆ ₹40 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಏಕ ನಿವೇಶನ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹209.75 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೂಲಕ ₹350 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ₹192 ಕೋಟಿ</strong></p>.<p>ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಇಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ₹142.00 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ₹50 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅನುದಾನ ಬರುವುದು ಹೀಗೆ...</strong></p>.<p>ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೂ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ₹112.25 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ₹90.97 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹200 ಕೋಟಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ₹75 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹375.61 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹1,760 ಕೋಟಿ</strong></p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹217.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, 145 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 115 ಕಿ.ಮೀ ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 10 ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ₹69 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 10.96 ಕಿ.ಮೀ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಜಲಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ತಲಾ ₹2.25 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹141.75 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು, ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತಲು ತಲಾ ₹75 ಲಕ್ಷ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ₹70 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅಲಂಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ₹15 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>‘ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ’</strong></p>.<p>‘ಸುರಕ್ಷಾ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ 12 ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ‘ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 15 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊಸ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ‘ಹೈ-ರೈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್’ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ₹50 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 24 ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿಯಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ 9 ಕಡೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><strong>20 ‘ಶೀ ಟಾಯ್ಲೆಟ್’, 60 ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯ</strong></p>.<p>ಪೌರಕಾರ್ಮಿರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸಲು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ 'ಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್' ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ‘ಸುವಿಧಾ ಕೇಂದ್ರ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 20 ‘ಶೀ ಟಾಯ್ಲೆಟ್’ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ 60 ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ನಾಲ್ಕು ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ</strong></p>.<p>ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆ, ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ₹43.14 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತಾದ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆ’ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ₹ 82 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>‘ಬೈಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್- ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪಂದನಾ ಘಟಕ’</strong></p>.<p>ಜೀವ ಉಳಿಸುವ 'ಸುವರ್ಣ ಘಳಿಗೆ'ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ʻಬೈಕ್ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್-ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪಂದನಾ ಘಟಕ' ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ನಿಧಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ₹40 ಕೋಟಿ:</strong> </p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು 30 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 50 ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ₹40 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಬ್ಬತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ‘ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆ’ ಎಂಬ ದಿನದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>‘ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ 22 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್’ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ₹8.90 ಕೋಟಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹5.07 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 15 ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹5.03 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹19 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ: ಆಹಾರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ‘ಕಿರುಮಳಿಗೆ - ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ’ ಎಂಬ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಆಹಾರ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಪುಟಾಣಿ ಪಾರ್ಕ್’</strong></p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ‘ಪುಟಾಣಿ ಪಾರ್ಕ್’ ಅನ್ನು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹19 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ₹15 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು - ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ₹3.5 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಾಸಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆರೈಕೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹19.38 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>500 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಮನೆ</strong></p>.<p>ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ₹17 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ₹5.50 ಕೋಟಿ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ₹3.20 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹35.70 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 500 ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ₹4.50 ಕೋಟಿ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು/ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್/ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಲಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿ, ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹1.50 ಕೋಟಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ₹90 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 16 ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ₹1.80 ಕೋಟಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>‘ಸಾರಥಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಹನ</strong></p>.<p>'ಸಾರಥಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ 450 ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಆಟೊ ಮತ್ತು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ₹4.50 ಕೋಟಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ₹3.50 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೀಲ್ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ₹1.80 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಲು ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ‘ಹಿರಿಯರ ವಾಡಿ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಎನ್ಜಿಓಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ</strong></p>.<p>50 ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳು, 11 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು, 19 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ₹6.85 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಬ್ಯಾಗ್, ಶೂ-ಸಾಕ್ಸ್, ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ₹4.50 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>*'ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ' ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 'ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ' ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ</p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಕಿಟ್</p>.<p>* ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>* ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ‘ಸೈಬರ್ ಕವಚ’</p>.<p>ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ನಾಗರಿಕ-ಕೇಂದ್ರೀಕೃತʼ ಆಧುನಿಕ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸೋಣ...'</p><p> <strong>ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಆಯುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ</strong></p>