ಮಗು ಕೊಲೆ | ಆರೋಪಿ ಜತೆ ಸ್ನೇಹ: ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಿ.ವೆನ್ನೆಲಾ(6) ಎಂಬ ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ತನಿಖೆಗೆಂದು ಎಂಟು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡ ರಚನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್), ಈಗಿನ ಪಿಎಸ್ಐ ನಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ (ಠಾಣಾ ಬರಹಗಾರ) ಹಾಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು? ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಪ್ರಿಯಕರ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದರು. ಕಿರಿಯ ಮಗಳೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜತೆಗೇ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ವೆನ್ನೆಲಾ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ನಂಟು:</strong> ‘ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಪ್ರಿಯಕರ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ನೇಹವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದೇ ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ‘ಯುಡಿಆರ್’ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆತನ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಋಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರ ಪೈಕಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಪಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ?:</strong> ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಐದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><strong>‘ತಂದೆಯನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ </strong></p><p>‘ಕೊಲೆಯಾದ ವೆನ್ನೆಲಾ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p> ‘ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಎಸಿಪಿ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p><p>‘ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>