<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೇರಳದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಷಫಿ, ಶಾನಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ₹6 ಲಕ್ಷ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆಯು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್, ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಹೇಶ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಡಿವಾಳದ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇರಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಜುನೀಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಹೇಶ್, ‘ದರೋಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದರೋಡೆಗೂ ತನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ದರೋಡೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಜೀಪಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದರೋಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಜತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಆತನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದರೋಡೆ ಸಂಬಂಧ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದರೋಡೆ ನಡೆದ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಷಫಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ಗೂ ನಂಟಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮಹೇಶ್ರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರ ಕೇರಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಜುನೀಶ್ ಬಾಬು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (ವ್ಯಾಪಾರ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿವಾಳದ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಷಫಿ, ಶಾನಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರೇ ಜುನೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>‘ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್’</strong></p><p>ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ (ಐಒಸಿ) ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಾಗದ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಅವರು ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p>ಐಒಸಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಿಎಗೆ ₹1.53 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿ ಸಿಎ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿವೇಶನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಅವರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p>ಐಒಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಐಒಸಿ ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ಸದನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹೇಶ್, ಹಣದಾಸೆಗೆ ಭೂಗಳ್ಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿ ದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>