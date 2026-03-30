‘ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಲಿ’: ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ವಿಶ್ವನಾಥನ್‌ 

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಗರಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಇಂದಿನ ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು,'ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ದದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಶೇ 41ರಿಂದ ಶೇ 63). ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನವಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ (ಶೇ 23) ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು (ಶೇ 31), ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚುನಾಯಿತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತವಾಗುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಪಾವತಿಗಳು (₹10,401 ಕೋಟಿ) ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಿಂತ (₹7,149 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಶೇ 50ರಿಂದ ಶೇ 69ರಷ್ಟನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಅಸಮವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯವು ₹45,455 ಇದ್ದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ₹39,007, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ₹38,313, ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹27,367 ತಲಾ ಆದಾಯ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.