ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 9 ಮಾರ್ಚ್ 2025

<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್, ರವೀಂದ್ರ ಪಿ.ಎಸ್., ಸಿ.ಎಸ್. ಷಡಾಕ್ಷರಿ, ರಮೇಶ್ ಸಂಗಾ, ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ., ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್, ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಡಿ.ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಜಿಎ), ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಾಜಿನ ಮನೆ, ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಹೇಮಲತಾ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಭಾನು ಬಿ.ಟಿ., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪ್ರೇಮ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ, ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್. ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>'ಅಂಗುಲೀಮಾಲ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ನಿರ್ದೇಶನ: ಐ.ಟಿ.ಐ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗಧಾಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>'ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಟಿ.ಕೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜಿ. ಮಹಾಂತೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಫೈಲ್ ಕಚೇರಿ, ಹರೇಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ:</strong> ಶ್ರೀಎಂ, ಆಯೋಜನೆ: ದಿ ಸತ್ಸಂಗ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಪ್ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬಿಇಎಸ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 7.30</p>.<p><em><strong>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</strong></em></p><p><em><strong>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</strong></em></p>