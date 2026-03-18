ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮೃತಿಸಂಚಯ' ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ಅಹಲ್ಯಾ, ಅತಿಥಿ: ಸಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ ಮುಲ್ಲಾ, ಆಶಯ ನುಡಿ: ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂದಿರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 10

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶುಭ ವಿ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಉಮಾಶ್ರೀ, ಮಮತಾ ಸಾಗರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಸ್ತ್ರೀ–ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆ' ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಜಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12

ಯುಗಾದಿ ರಂಗ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ: 'ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಬೇಲೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪವಾರ್, 'ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹಿಂಡು ಬೆದರ್ಯಾವೋ' ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಗೊ.ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗ ಸೇತುವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ

ಪಿ. ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ 'ಮಾಧವಿ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಾರಾಂ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು: ನೈಷಧಂ ಎಸ್.ಎ., ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 5

ರಾಜ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ.ಎನ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಸಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಿ.ಎ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್. ರಾಘವನ್, ಸ್ಥಳ: ಶುಭ ಕನ್ವನ್ಷನ್, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಸಂಜೆ 5

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಮಂಜುನಾಥಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ದಿಲೀಪ್ ದಾದಾ ಜಗತಾಪ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಾಠೆ, ಸುರೇಶ್ ಚವಾಣ್, ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ನಲ್ವಡೆ, ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯ, ಟಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟ್ರಾವ್ ಚವಾಣ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಎಚ್.ಆರ್. ದಳವಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮರಾಠ ಮಹಾಸಂಘ್, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6

ರಂಗಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ, ಅಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸರಭಾಯ್, ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ವರ್ಚಸ್ವಿ, ರಂಗ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, 'ಈ ಕೆಳಗಿನವರು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ವೀಣಾ ಶರ್ಮಾ ಭೂಸನೂರಮಠ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರ