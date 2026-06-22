ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ರಾಮಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ:</strong> ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 </p>.<p><strong>‘ಚಿತ್ರ ಭಾರತಿ’ ಕಲಾ ಶಿಬಿರ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಎಸ್.ಜಿ.ವಾಸುದೇವ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p><strong>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p><strong>‘250 ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು’ ಗ್ರಂಥ ಜನಾರ್ಪಣೆ:</strong> ಅಹಲ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ, ಎಸ್.ದಯಾಶಂಕರ್, ಲೇಖಕ: ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮಾ, ಅತಿಥಿ: ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಭಟ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವೇದಾಂತ ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ</p>.<p><strong>‘ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ’ ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ:</strong> ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಲೇಖಕ: ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್, ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತು: ಪಿ.ಚಂದ್ರಿಕಾ, ರಂಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ದಿಲಾವರ್ ರಾಮದುರ್ಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಿ, ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ರಂಗ ಪಯಣ ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗ ಚಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30 </p>.<p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಆರಂಭ</strong>: ಬಿ.ಎಸ್.ಆನಂದ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಸಂಜೆ 5.30 </p>.<p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ‘ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ವ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ: ಪವಮಾನಾಚಾರ್ ಮಡನೂರು, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>