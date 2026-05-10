ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು- 10 ಮೇ 2026

<p>ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ದಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಶೋಕ್ ಛಲವಾದಿ, ಕ. ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿನುತಾ ಕೆ.ಎಂ., ಮಂಜುನಾಥ್, ಎನ್. ಕದರಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ವಳಗೇರೆಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ: ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p>‘ಉಲ್ಲಾಸ್–2026’ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ದೀಪಾ ಶಶಿಧರನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ನುಕೋಪಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p>‘16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ’: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ‘16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಕುರಿತು’ ಗೋಷ್ಠಿ: ಎಸ್.ಎಂ. ವಿಜಯಾನಂದ್, ‘5ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಕುರಿತು’ ಗೋಷ್ಠಿ: ಛಾಯ ದೇವಗಾಂವಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪರಿಷತ್, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p>‘ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಟಿ. ಬನಶಂಕರಮ್ಮ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ. ಮೋಹನ್ದೇವ್ ಆಳ್ವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಶಾಂತರಾಜು, ಹುಣಸವಾಡಿ ರಾಜನ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ, ಕೋಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ತಿಂಗಳ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಗೀತ ಗಾಯನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಬಿ. ಶೃಂಗೇಶ್ವರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ವಿ. ರೇಣುಕಾಪ್ರಸನ್ನ, ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ವೈ. ನಾಗರಾಜ್, ನಾಗೇಶ್ ಡಿ. ಪಾಟಕ್, ಕುವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮ್ಮಿಲನ, ಸ್ಥಳ: ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ: ಅತಿಥಿ: ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಹೊಯ್ಸಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>‘ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ರಾಧೇಯ’ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅರ್ಥದಾರಿ: ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಕೆರೆಹೊಂಡ, ಭಾಗವತರು: ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ದಂತಳಿಗೆ, ಮದ್ದಲೆ: ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾಟಕ್, ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ಸಭಾಂಗಣ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ. ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ ಅವರ ‘ಶೂದ್ರ ಬಂಡಾಯ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಬಂಡಾಯ ನುಡಿ: ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ ಶೆಫರ್ಡ್, ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು: ಎ. ನಾರಾಯಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಭಾರತಿ ದೇವಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಜೀರುಂಡೆ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂದಿರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ </p>.<p>‘ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಸನ–ಪುರಾತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ವಸಂತ್ ಶಿಂದೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p>ಶಿವಶರಣೆ ಮಹಾಸಾದ್ವಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ವೇಮನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ರಿಂದ</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಕುಲಶಿಲ್ಪಿಗಳು’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಹಂ.ಗು. ರಾಜೇಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಲ್.ಎ. ರವಿಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಟಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ವೆಂಕಟರ ರಾಮೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಗೌಡತಿಯರ ಸೇನೆ, ಸ್ಥಳ: ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ, ಕಾಳಿದಾಸ ಬಡಾವಣೆ, ಶ್ರೀನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 </p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂ. ಲಮಾಣಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿ. ಕೋರೆ, ಅರುಣಾರಾಜೇ ಪಾಟೀಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಹಾಂತೇಶ್ ಎಸ್. ಕೌಜಲಗಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕೆಎಲ್ಇ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಥಳ: ಕೆಎಲ್ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡನೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್’ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ: ಅತಿಥಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೆಂಟರ್, ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ </p>.<p>ವಾದ್ಯ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ: ಪರಿಕಲ್ಪನೆ–ನಿರ್ದೇಶನ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂಭ್ರಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಮಾನಂದಿ ಸಭಾಂಗಣ, ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಾಸವಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರ, ಸಜ್ಜನರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>ವಾದ್ಯ ವೈಭವ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ, ‘ವಾದ್ಯ ಕಲಾ ರತ್ನ’ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿರುದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಮುಷ್ಣಂ ವಿ. ರಾಜರಾವ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ವಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಟಿ, ಪಿಟೀಲು: ಎಂ.ಎ. ಸುಂದರೇಶ್ವರನ್, ಎಂ.ಎ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಮೃದಂಗ: ಮುಷ್ಣಂ ವಿ. ರಾಜರಾವ್, ಘಟ್ಟ: ಸುರೇಶ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>‘ರಾವಣನ ತಂಗಿ’ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಕೆರೆಹೊಂಡ, ಭಾಗವತರು: ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ದಂತಳಿಗೆ, ಮದ್ದಲೆ: ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್, ಆಯೋಜನೆ: ಮಿಷನ್ ದಿಶಾ, ಸ್ಥಳ: ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಂ. 194–ಸಿ, ಏಳನೇ ‘ಸಿ’ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>‘ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಗೀತ ಗಾಯನ, ನುಡಿ ನಮನ: ಗಾಯನ: ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ವಪ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರುನಾಡ ಮುಕುಟ ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><em><strong>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</strong></em></p><p><em><strong>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>