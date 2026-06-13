ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು:</strong> ಅಣಕು ರಾಮನಾಥ, ವೈ.ವಿ. ಗುಂಡೂರಾವ್, ಶ್ರೀಪತಿ ಮಂಜನಬೈಲ್, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಸನ್ಮಾನಿತರು: ಎ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಅತಿಥಿ: ಬಿ.ಪಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ಳಿ ಭವನ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸೋಮಶೇಖರ ಗಾಂಧಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇಸರ್ಕರ್, ಎಸ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಚ್.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>ಮಾಯಾ ಕಾಮತ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಬಾಲನ್ ನಂಬಿಯಾರ್, ಸಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂದೀಪ್ ಅಧ್ವರ್ಯು, ಅಮರನಾಥ್ ಕಾಮತ್, ಭರತ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಸುಭಾನಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p><strong>‘ಸರಗು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ:</strong> ಮಾರುತೇಶ ಕಸಾಪುರ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಸವಿತಾ ಬೈರಪ್ಪ, ತಂಡ: ಆಯಾಮ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕೋಣನಕುಂಟೆ,<br>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5</p><p><strong>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p><strong>ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕುರಿತ ಸಮಾವೇಶ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಿಎಸ್ಐಆರ್–ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಸ್ಥಳ: ವಿಎಂ ಘಾಟಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 </p><p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ವೀಣಾ ವಾದನ: ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಮೃದಂಗ: ಸುಧನ್ವ ಆರ್., ಖಂಜೀರ: ಸಮರ್ಥ ರಘುನಂದನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ದತ್ತಪ್ರಸಾದ್ ಅವಧೂತ್, ಪಿಟೀಲು: ಪ್ರಣವಿ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ, ಮೃದಂಗ: ಅಜಯ್ ಆದಿತ್ಯ, ಖಂಜೀರ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಣವ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೆ. ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15 </p><p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ: ದೀಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>‘ಸಿಲಪ್ಪತಿಕಾರಂ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಂಡ:</strong> ತ್ರಿಪುಡಿ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.30</p><p><strong>ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ, ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಜಾತಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಸಂಜೆ 5</p><p>ಊಂಜಲ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಗಾಯನ: ವಾರುಣಿ ಪಿ. ರಾವ್, ಪಿಟೀಲು: ಎಸ್. ಶಶಿಧರ್, ಮೃದಂಗ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್, ಸ್ಥಳ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಟಿಟಿಡಿ), 16 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ಸಂಜೆ 6 </p><p><strong>‘ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ತಂಡ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಭಾತ ಕಲಾವಿದರು, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 7 </p><p><strong>ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ದಿನ: ಅತಿಥಿ:</strong> ಜಿ. ಬವಸರಾಜ, ಸನ್ಮಾನಿತರು: ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್ ಶೇಖರ್, ಉಪನ್ಯಾಸ: ಡಾ.ಪಿ. ರಘುರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ಥಳ: ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಸಂಜೆ 7</p><p><strong>‘ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ </strong>ರಚನೆ: ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಶೋಕ್ ಬಿ., ತಂಡ: ವಿಶ್ವಪಥ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 7</p>