ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆ ಓಟ’: ಚಾಲನೆ:</strong> ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಸ್ಥಳ: ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.15 </p><p><strong>‘ಓರೆಕೋರೆ– ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಆತ್ಮಕಥೆ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನರೇಶ್ ನರಸಿಂಹನ್, ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಥಳ: ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 </p><p><strong>‘ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್’ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಹೋಪ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.45</p><p><strong>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ, ಬಸವ ಸೇವಾರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ:</strong> ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>ಮಹಾಮಾನವ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ಬೆ.ಸು.ನಾ ಮಲ್ಯ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ.ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಶಂಕರ ಬಿದರಿ, ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರ್, ದಾನಮ್ಮ ಚಿಚಕಂಡಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಆರ್.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಟಿ.ಎಚ್.ಆಂಜನಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಮಂಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಬಿಎಂಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿ: ಸಂವಾದ:</strong> ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>‘ಉದಯಭಾನು’ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ:</strong> ಲಾಂಛನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ನ್ಯಾ.ಎನ್.ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಉದಯಭಾನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ, ಗವಿಪುರ ಸಾಲುಛತ್ರಗಳ ಎದುರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ ಮತ್ತು ಕೋ.ವೆಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮಾನಸ, ಎಚ್.ಎಲ್.ಪುಷ್ಪಾ, ರಾಮಣ್ಣ ಎಚ್.ಕೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಪುರಸ್ಕೃತರು: ದು.ಸರಸ್ವತಿ, ಆರ್.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರು: ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡಾಕರ್, ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ:</strong> ನ್ಯಾ.ಶ್ರೀಶಾನಂದ, ಟಿ.ಎ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು, ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಕೊಳಲು ವಾದನ:</strong> ಸಿ.ಎಸ್.ಕೇಶವಚಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ದ್ವಂದ್ವ ಗಾಯನ: ಅರ್ಚನಾ– ಸಮನ್ವಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15</p><p><strong>‘ಗಂಗ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ:</strong> ಸ್ಮಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಂಧ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಗೌಡತಿಯರ ಸೇನೆ, ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ದತ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45</p><p><strong>ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ, ವ.ಚ.ಚನ್ನೇಗೌಡ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮನು ಬಳಿಗಾರ, ಆಯೋಜನೆ: ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ– ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p><strong>‘ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚರಿತಾಮೃತಾಮ್’ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಈಶಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಅತಿಥಿ: ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ, ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮಲ್ಟಿವಿಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಇಸ್ಕಾನ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p><p><strong>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p><p><strong>‘ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ:</strong> ಎರಿಕ್ ಮೊಸೆಸ್ ಗ್ಯೂರ್ವಿಚ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p><p><strong>‘ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೆಚರ್’ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ:</strong> ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ, ಇ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎನ್.ಎಸ್.ಗುಂಡೂರು, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಐಸಿ), ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 </p><p><strong>ನ್ಯಾ.ಎನ್.ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ 86ನೇ ಜನ್ಮದಿನ:</strong> ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೂಡೇ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ, ಸತ್ಯರಾವ್ ಮಾನೆ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಜೈ ಭಾರತ್ ನಗರ್ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 </p><p><strong>ತಿಂಗಳ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಗೀತಗಾಯನ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ವಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಬಿ.ಶೃಂಗೇಶ್ವರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಲೆ– ಸಾಹಿತ್ಯ– ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆ, ಅಂಚೇ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 </p><p><strong>‘ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವ’ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಟ: </strong>ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ, ಸಂಜೆ 4</p><p><strong>ಎ.ಕೆ.ವತ್ಸಲಾ ನೆನಪಿನ ವೀಣೆ ಕಛೇರಿ:</strong> ವಾದನ: ಜ್ಯೋತಿ ಚೇತನ್, ಆಯೋಜನೆ: ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ, ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ ರಸ್ತೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅರಕೆರೆ, ಸಂಜೆ 4.30 </p><p><strong>‘ಮುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೇರಿಗೆ’ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತ ನೃತ್ಯರೂಪಕ:</strong> ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಾ.ತ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸಂಗೀತ: ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ.ರಾವ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ, ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಜೆ 6.30 </p><p><strong>ಕನಕದಾಸರ ವಿರಚಿತ ‘ಕೇಶವನಾಮ’ ಪ್ರವಚನ:</strong> ಕಲ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ,</p>.<p><strong>‘ಮಹಾಪೀಡೆ ಮಹಾಬಲ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಯುವಪಥ, ಯುವಕ ಸಂಘ, ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, ಸಂಜೆ 4.30 ಮತ್ತು 7.30 </p><p><strong>‘ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಸಂಗ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ಅಶೋಕ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿಶ್ವಪಥ ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ಸ್ಥಳ: ಅಶ್ವಥ್ ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೊನಿ , ಸಂಜೆ 5 ಮತ್ತು 7</p><p><strong>‘ಅಡವಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ:</strong> ಅರುಣ್ ಸೂರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಪಯಣ, ಸ್ಥಳ: ಢಮರು ಸಭಾಂಗಣ, ಶಂಕರ ಫೌಂಡೇಷನ್, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಜೆ 7.15 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಧೀಂದ್ರನಗರ, ಸಂಜೆ 7 </p><p><strong>‘ವೆನ್ ದಿ ರಿವರ್ ಸ್ಪೋಕ್’ ಕಥಾ ವಾಚನ ಮತ್ತು ‘ಚಿಪ್ಪಿ, ದ ಚಿಪ್ಕಲಿ’, ‘ತಿಲ’ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಕಥಾ ವಾಚನ: ಸೀಮಾ ಕಾರಂತ, ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಗರ್ಟ್ಯೂರ್ಡ್ ಟ್ರೊಬಿಂಗರ್, ಮಿಷೆಲ್ ಪೋಗೆಲ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.30 </p><p><strong>‘ಬಣ್ಣ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ಭೀಮಣ್ಣ ಹಟ್ಟಿಕುನಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಜೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮಾಲೆ– ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಗತ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7.30</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a 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