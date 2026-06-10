ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮುರಳಿ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಾಬು ಮ್ಯಾಥ್ಯು, ಆಯೋಜನೆ: ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ರಾಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p><p><strong>‘ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ’ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p><strong>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ:</strong> ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p><strong>7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಹಾರ ಮೇಳ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಟೀ– ಕಾಫಿ ಮೇಳ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30</p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಲಲಿತಾ ಕೆ.ಹೊಸಪ್ಯಾಟಿ, ಅತಿಥಿ: ಸಿರಿಗೇರಿ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ಸುಧಾಮಣಿ, ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಯು.ಭೂಪತಿ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೀಣ್ಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2</p><p><strong>ಪದವೀಧರರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಕೆ.ಎನ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಗರ, ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2</p><p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಕೊಳಲು ವಾದನ:</strong> ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶಿರೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ: ರೋಹಿತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15</p><p><strong>‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ:</strong> ಡಿ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಂ.ಸಿ.ನರೇಂದ್ರ, ಜಗದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಎಚ್.ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಸಪ್ತಾಹ:</strong> ‘ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಾಯ್ಲ್– ಪಾನಿ ಪಾಟ ಪೋರಾಟಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅದಿತಿ ಮದ್ದಲಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಐಎಫ್ಎ), ಸ್ಥಳ: ‘ಅಪೂರ್ವ’ ನೆಲಮಹಡಿ, ನಂ.259, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ ಮಹಲ್ 4ನೇ ಹಂತ, ಸಂಜಯ್ನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ‘ವಿದುರ ನೀತಿ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ಕಡೂರ್ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>ರಂಗ ಪರಂಪರೋತ್ಸವ:</strong> ‘ಧ್ರುವಸ್ವಾಮಿನಿ’, ‘ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಂದು ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ’ ‘ದು–ರೋಧನ’ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ, ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಸ್.ರಾಜು, ಅತಿಥಿ: ಎಚ್.ಆರ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಅಚ್ಚು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 6.45</p><p><strong>‘ಅಂಕುರ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ಮಾಧುರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ತಂಡ: ಭೂತಾಯಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ವಸಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮಾಲೆ– ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಗತ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7.30</p><p><strong>ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಿ</strong>ಯಾ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮುದ್ಭವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, 5ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 6</p><p><strong>ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಂಗಸಂಭ್ರಮ:</strong> ‘ರಣದುಂದುಭಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಿ.ರಾಜು, ಅತಿಥಿ: ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು, ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಂಗ ಗೌರವ: ವಿ.ಹನುಮಂತರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಡಿಗೆರೆ, ಎ.ಎನ್.ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಮೌನಿಕಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p><p><strong>‘ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಚನೆ: ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಚಿದಂಬರ ರಾವ್ ಜಂಬೆ, ತಂಡ: ರಂಗ ಸಂಪದ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಸಂಜೆ 7.30</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>