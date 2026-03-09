ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುಂದು ಕೊರತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:53 IST
ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗಿರುವುದು 
ರಹಮತ್‌ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಹಳೆ ಬ್ಯಾನರ್‌

ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ
