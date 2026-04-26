‘ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕಸ, ರಸ್ತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ, ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ಎಂದರೆ, ‘ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಹಣ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಗಳು, ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ– ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಸಿಟಿಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ‘ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿ ‘ಬೆಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಆಗುವ ಬದಲು ‘ಬಿಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಸವನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವುಗಳಿಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಲಲಿತಾಂಬ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೊ, ಉಪ ನಗರ ರೈಲು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’ದ ವಿನೋದ್ ಜಾಕೋಬ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಥಣಿಸಂದ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊನೇನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ‘ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್’ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-4-336684811</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>