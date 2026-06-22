ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗ ಸಮಾವೇಶ’ದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳ’ದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಮೋವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿನಯ್ ಶಿಂಧೆ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂ.ಜಿ.ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ ಡಿ.ಕಡಕುಂಟ್ಲ, ಶಾಲನ ಮುರಗೋಡ, ಪರಮೇಶ್ ಡಿ.ಜೋಳದ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು, ರೆಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಭು ಹರಸೂರು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಶಿವಾನಂದ, ಎಚ್.ಎಂ.ಮಧುಶ್ರೀ, ಡಿ.ಎಂ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-4-788806335</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>