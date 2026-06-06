‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ’

<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ನಬಾರ್ಡ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ. ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಇಸಿಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಆರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿ-ಮೂವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುದಾನನೀಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಸಹಕಾರ ದೊಂದಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಉದಯ್ ರಘುನಾಥ್ ಬಿರ್ಜೆ, ‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗವು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಲ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎನ್.ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ, ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹಾಗೂ ವಿ ಮೂವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿನಯ್ ಶಿಂಧೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-4-905127995</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>