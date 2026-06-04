ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವೇಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವೇಶ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮಂಜುಳಾ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಕೆ.ಸಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಮದನ್ ಪದಕಿ, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ವಿಮೊವೇ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸ್ಥಳ: ಸಿಎಂಆರ್ಐಟಿ, ಎಇಸಿಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>‘ದಿ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಶೆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ದಾಮೋದರನ್, ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೆಫ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ತ್ರಿಪುರ ವಾಸಿನಿ, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p><p><strong>ನಾಲ್ವಡಿ ಜಯಂತಿ, ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 78ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮಾವೇಶ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅತಿಥಿ:<br>ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ, ಸ್ಥಳ: ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p><strong>ನಾಲ್ವಡಿ ಜಯಂತಿ, ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಾಳು ಮತ್ತು ನವ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ</strong>: ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಅತಿಥಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರೇನಹಳ್ಳಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಹಳೇ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಎಚ್ಎಎಲ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30</p><p><strong>ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ</strong>– ವಿಷಜ್ವಾಲೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತಂಡ: ಕುಶುಲಾ ಕಲಾವಿದರು, ಆಯೋಜನೆ: ಪುಟ್ಟಿ ಕಲಾ<br>ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಜೆ 4</p><p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ: ಆಯೋ<br>ಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ,<br>ರಾಗೀಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>‘ಪರಹಿತ ಪಾಷಾಣ’ ನಾಟಕ:</strong> ರಚನೆ: ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿರ್ದೇಶನ:ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಸಂಜೆ 7.30</p>