ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ: ವಾಕಥಾನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಮೂವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಜೂನ್ 4, 5ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ–ಪರ್ಯಾಯ:26'ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ 'ಉತ್ತಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಎಐ' ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಲು ವಿಮೂವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಗರದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸಿಎಂಆರ್ಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಐ ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರು ತಾವು ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ವಾಕಥಾನ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು.

'ನಡೆದಾಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು', 'ಕಸಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು', 'ಹವಾಮಾನ ಮಿತ್ರ– ಎಐ ಆಧರಿತ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಥಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳುಹಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 30–31ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮೂವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 10,000 ಜನರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸಿಎಂಆರ್ಐಟಿ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ–ಪರ್ಯಾಯ:26'ರ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. https://bengaluruclimatesummit.com/ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-4-919890007