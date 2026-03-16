LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ತಾಸು ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋಟೆಲ್, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದ ಸಿರಸಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜನವೋ ಜನ. ಕೆಲವರು ಬಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು.

ವಿಜಯನಗರ ಸಮೀಪದ ಪಟ್ಟೆಗಾರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತೆರೆದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. 'ಫ್ರೈಡ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಯಾವುದು ಇದ್ದರೂ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರದ ಫುಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವಿಜಯನಗರದ ತಿಂಡಿಬೀದಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ತೆರೆದಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಅಂಗಡಿ–ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನಿಂತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿತ್ತು.

ಮುಚ್ಚಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂಕ್ಗಳು: ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು 'ನೋ ಸ್ಟಾಕ್' ಎಂಬ ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ...

ನಗರದ ಕೆಲ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸುವವರನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ದಿನದ ಕೂಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ಕೂಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಾಗರಬಾವಿ ಸಮೀಪದ ಮಾರುತಿನಗರದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 200 ಜನರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಹಿವಾಟೂ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ.