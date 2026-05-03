ಶ್ವಾನ ದತ್ತು: ‘ಮೋತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮುದಾಯ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 'ಮೋತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಯುಕ್ತ ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಸಮುದಾಯ ಶ್ವಾನಗಳ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ– ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಗರ ಸಹಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ 'ಮೋತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆಂದೋಲನ (ಎಂಒಟಿಐ) ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಹಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗೆಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

'ಮೋತಿ' ಎಂಬುದು 'ಕೇವಲ ಪೋಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ — ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಹಜೀವನದ ಚಳವಳಿ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ, ಚೈನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ