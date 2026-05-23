'ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.31ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಜಯಶ್ರೀಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ರಾಜೇಶ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.