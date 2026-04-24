‘ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ನಡ್ಜ್‌’ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ನಡ್ಜ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಟಮ್ಮೊಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವ ಬಯೋಕಾನ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್: ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ಐ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಇಎಲ್ಸಿಐಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಜಿಬಿಎ ಸಹಯೋಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಟಮ್ಮೊಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ 'ಮೊಬಿಲಿಟಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೆಟ್ರೊ, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು, ಲೀಡರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಹೊಗೆ) ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಸುಮಾರು 6,000 ಮೆಟ್ರೊ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಷಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ನಗರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ 22 ಸಾವಿರ ವೀಕ್ಷಕರು ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯು.ಎ. ವಸಂತ ರಾವ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಯೋಕಾನ್ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಹಸ್ ತಾಂಬೆ, ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ಐ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಮುಲುಕುಟ್ಲಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣೇಶ್, ಟಮ್ಮೊಕ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮೊನಾಲಿಶಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>