ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್‌ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ₹56 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ಕುಟುಂಬವು ₹56 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಮೃತಧಾರ ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮುಣೋತ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುರಕ್ಷಾ ಮುಣೋತ್ ಮತ್ತು ಹಂಸರಾಜ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮುಣೋತ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಧಾರ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಸೇವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಣೋತ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತರಾದ ಪುಖರಾಜ್, ಆನಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋ ಭಕ್ತರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ ಮುನೋತ್ ಜೈನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಪಾ ಲವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕ್ಯೂಪ, ಸರ್ವ, ಭಾರತೀಯ ಗೋ ಪರಿವಾರ, ಆದರ್ಶ ಗೋಶಾಲೆ ರಾಜನಕುಂಟೆ, ಕೃಷ್ಣ ಗೋ ಸೇವಾಶ್ರಮ , ಕೇಸರಿಯಾನಾಥ ಗೋಶಾಲೆ, ಪಿಂಜರಾಪೋಲ್ ಗೋಶಾಲೆ, ಧ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಶಿವಗಂಗೆಯ ಓಂಕಾರ ಗೋ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗೋ ಸೇವಕ ದಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹56 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಭಾಯಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ, ಡಾ.ಉದಯ್, ಆದಿತ್ಯ, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಗೌತಮ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂತೋಷ್ ತಿವಾರಿ, ಅಮಿತ್, ರಾಜಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-4-514453003</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>