ನಟ ನಿರಂಜನ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಯರ್‌ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಇಬ್ಬರ ವಿಚಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಒಡೆಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಂ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಿತಿನ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಂ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?:

'ಸ್ನೇಹಿತ ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಖರೀದಿಗೆಂದು ಬಾರ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು, ತಳ್ಳಿದ. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೀಳು ಪದ ಬಳಸಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ. 'ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ದುನಿಯಾ ನಡೆಯುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನೊವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಲ್ವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದರು. ಇಬ್ಬರು ಕೈನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.